L'intensité folle des soirées européennes à la Meinau a encore frappé. Les Strasbourgeois ne participeront peut-être pas à la phase finale de Ligue Europa, mais déjà, ils restent plus que jamais dans la course après leur succès 1-0 jeudi soir contre Francfort. Et surtout, quoi qu'il arrive, ils auront fait plus qu'honneur à la réputation de leurs supporters et de leur club à domicile. Comme face au PSG ou Lyon ces dernières années, comme face à Liverpool ou l'Inter il y a plus de 20 ans (saison 1996-97), c'est tout un stade qui a réussi l'exploit.

La performance est à peine plus basse que les susnommées, car c'est bien le demi-finaliste de la dernière C3 que les Strasbourgeois viennent de s'offrir. Francfort ne s'était incliné qu'aux tirs au but contre Chelsea, vainqueur ensuite aisé d'Arsenal en finale. Certes, Luka Jovic est parti au Real, de même que Sébastien Haller à West Ham. Mais pour le peuple alsacien fou de son Racing, huit ans après une descente administrative en CFA 2, c'était tout de même un signe du destin, presque un petit miracle d'hériter d'une telle affiche face à l'illustre voisin. Le "saucissico", comme beaucoup de farceurs l'ont appelé.

Martin: "On n'a pas fait le plus dur, mais presque"

Dimitri Lienard a gâché une première occasion en début de rencontre (12e), puis Matz Sels a sorti l'arrêt qu'il fallait (29e) juste avant le but de Zohi dans un cafouillage monstre (1-0, 33e). En seconde période, les Alsaciens ont eu les opportunités d'aggraver l'écart, mais ils s'en sortent surtout très bien car il devait y avoir penalty après une main de Djiku peu après le retour des vestiaires (51e). Bref, c'était un vrai bon et gros moment de football, celui qu'on attendait. Portés par leurs fans, les Strasbourgeois confirment qu'ils déçoivent rarement dans ce genre de rendez-vous, après déjà deux victoires lors des deux tours précédents (3-1 contre Haïfa, 1-0 devant Plovdiv).

"On ne va pas faire la fine bouche, il faudra marquer là-bas pour se qualifier", résume l'immense et valeureux Ludovic Ajorque (sur RMC Sport). "A domicile, c'est important de ne pas prendre de but, enchaîne Jonas Martin. On aurait signé avant, c'est bien. Et ça donne envie de revenir le plus vite possible ! Ils jouent, ils laissent des espaces. On n'a pas fait le plus dur, mais presque." Le mot de la fin pour les supporters, évidemment, signé Lionel Carole: "On leur doit beaucoup, ils sont extraordinaires et chaque amoureux du football le dira. C'est pour ça qu'on vraiment le temps d'aller les voir après le match." Dans une semaine, à deux heures de route, ils seront à nouveau très, très nombreux.