Strasbourg-Laurey: "L'essentiel est fait"

Thierry Laurey ne retiendra que la qualification, après la défaite concédée jeudi soir par Strasbourg sur la pelouse du Maccabi Haïfa (2-1), au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. "On a essayé de rester consistants mais on a fait deux erreurs qui pourtant avaient été identifiées. On a dû puiser dans nos ressources pour garder l'avantage du match aller (3-1). On n'a pas été à 100% mais les garçons ont été vaillants", a réagi l’entraîneur du club alsacien après la rencontre.

"L'essentiel est fait. On est qualifiés pour le troisième tour préliminaire et on va essayer de continuer l'aventure, a-t-il ajouté. On n'a pas mis tous les ingrédients pour aller un peu plus de l'avant dans notre jeu. En ouvrant le score, on aurait dû se rendre le match un peu plus facile. On est contents de jouer des matches comme ça. Ces rencontres vont nous faire grandir. C'est important notamment pour nos jeunes joueurs de se retrouver en difficulté. Il faut en tirer profit."