Strasbourg fait le boulot

Après avoir souffert contre le Maccabi Haïfa (2-1), la semaine dernière, lors de sa qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa, le RC Strasbourg n’a pas davantage brillé collectivement sur le terrain du Lokomotiv Plovdiv, jeudi soir. Mais les hommes de Thierry Laurey ont remporté le match aller sur le score de 1-0 et c’est là le plus important, à une semaine de la manche retour du côté de la Meinau.

Les Alsaciens se sont retrouvés à 11 contre 10 dès la 10e minute, après l’exclusion de Josip Tomasevic pour une faute devant sa surface. Et ils ont ouvert le score dans la foulée, d’une belle tête de Stefan Mitrovic (11e). Mais ils n’ont pas su doubler la mise. Regroupés dans leur habituel 5-3-2, ils ont d’abord subi la révolte du vainqueur de la Coupe de Bulgarie et Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana et Jean-Ricner Bellegarde ont manqué de justesse dans les remontées de balle.

Strasbourg a ensuite pris le dessus physiquement en seconde période, mais a raté deux énormes occasions. Nuno Da Costa perdait son duel devant le gardien adverse (61e) et Ludovic Ajorque, lancé pour le dernier quart d’heure, en faisait de même (88e). Thierry Laurey avait en effet décidé de ménager Lionel Carole, Adrien Thomasson et ce même Ludovic Ajorque. Le Racing devra se montrer sous son meilleur jour lors du barrage on ne peut plus compliqué qui se profile contre Francfort.