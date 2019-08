Strasbourg attend Francfort !

Vainqueur de la Coupe de la Ligue le 30 mars dernier, contre Guingamp (0-0, 4 tab à 1), le RC Strasbourg est encore très loin de disputer la phase de groupes de la Ligue Europa. Après avoir écarté le Maccabi Haïfa (3-1, 1-2), les hommes de Thierry Laurey sont venus à bout d’une faible formation bulgare au 3e tour de qualification, le Lokomotiv Plovdiv, en l’emportant à l’aller (0-1) comme au match retour (1-0), ce jeudi à la Meinau. Déjà bouillant, le public alsacien va exploser jeudi prochain contre Francfort !

Le tirage au sort des barrages a en effet offert cette redoutable formation allemande, 7e de Bundesliga la saison dernière mais surtout brillante demi-finaliste de cette seconde coupe d’Europe (éliminée par Chelsea). L’Eintracht a certes perdu son puissant duo d’avant-centres Luka Jovic-Sébastien Haller lors du mercato estival, mais les feu-follets Filip Kostic et Ante Rebic sont toujours là et ils partent donc favoris de cette double confrontation, avec une rencontre retour le 29 août en Allemagne, à deux heures de route de Strasbourg...

Au moins, face à Plovdiv, les Strasbourgeois n’ont pas tremblé. Un but d’entrée signé Kevin Zohi, parfaitement décalé par un Dimitri Liénard plein de rage, a mis le Racing sur le bon chemin (8e). Il n'y avait plus qu'à tenir bon face à un adversaire inofensif. "On a essayé d'être solide et de ne pas prendre de but. C'est ce que l'on a fait en marquant un but en plus", a ainsi résumé Lionel Carole après la rencontre, sur RMC Sport. Contre Francfort, il faudra être (beaucoup) plus fort dans tous les domaines.