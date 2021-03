Retour d'Ibrahimovic contre Manchester United !

Jeudi prochain, en 8es de finale retour de la Ligue Europa, l’AC Milan accueille Manchester United à domicile. Après le nul de l’aller, les Rossonerri auront besoin de confirmer à domicile. Et pour cela, ils pourront compter sur leur star Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois est remis de la blessure musculaire dont il souffrait et qui l’avait privé du match aller. Dimanche, face à Naples, il avait également beaucoup manqué à ses partenaires.

Ibra d’attaque face à son ancien club

Ibrahimovic s’est entrainé normalement ce mardi, à 48 heures de l’affrontement. Sa présence contre les Red Devils ne sera assurément pas de trop. L’ancien suédois sera certainement très motivé face à son ancienne équipe. Il avait passé deux ans à Old Trafford entre 2016 et 2018, avant de filer à LA Galaxy. Ibra est impliqué dans 18 buts de la bande à Pioli cette saison. Il a signé 16 réalisations et offert 2 passes décisives.