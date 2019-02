Rennes-Stéphan: "Il y a un règlement"

Julien Stéphan est revenu samedi sur le tirage au sort des 8es de finale de Ligue Europa et cette inversion décidée par l'Uefa "pour des raisons de sécurité." Les Rennais devront donc jouer le match aller à domicile, le 7 mars prochain, avant d'aller défier Arsenal à l'Emirates Stadium une semaine plus tard. Le club breton peut sembler lésé mais Stéphan accepte la décision.

"Il n’y a pas de polémique à avoir. Il y a un règlement, il est ce qu’il est, on peut discuter de sa logique, mais en tout cas il est en place et il faut l’appliquer", a-t-il déclaré en conférence de presse, organisée à la veille de la réception de Marseille en Ligue 1. "On n’est pas favorisés, c’est indiscutable, mais c’est comme ça, je n’ai pas envie de perdre d’énergie avec ça."