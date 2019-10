Expulsé à la 46e minute du match entre le Stade Rennais et Cluj, Eduardo Camavinga (16 ans et 11 mois) est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à être expulsé en Ligue Europa.

Il détrône un autre jeune Français, Boubacar Kamara (17 ans et 11 mois), qui avait également dû quitter ses partenaires de façon prématurée lors du fiasco de l’Olympique de Marseille à Guimares, le 2 novembre 2017.