Rennes-Grenier: "Ce sont de grands joueurs, c'est sûr..."

"Ce sont de grands joueurs, c'est sûr." Clément Grenier a fini par reconnaître l'évidence: le Stade Rennais, s'il n'a comme face au Celtic (1-1), pas su garder l'avantage pris au score pour finir par s'incliner ce jeudi, sur le terrain de la Lazio Rome (2-1) dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa, le doit beaucoup à Sergej Milinkovic-Savic et à Ciro Immobile, les 2 buteurs laziales. Mais le milieu de terrain du club breton était pour le reste bien amer...

"Il y a de la frustration, car ils n'ont pas montré grand-chose. On a été super bons dans l'état d'esprit, on a fait de très bonnes choses avec le ballon, on est repartis de derrière. On les a malmenés et on repart avec zéro point, c'est frustrant. Il y a beaucoup de positif, sauf les points... On n'est pas récompensés en ce moment, malgré tout je suis fier, on a su rivaliser. C'est vraiment dommage. Il faut peut-être qu'on soit encore plus agressifs, mais à chaud j'ai du mal à dire quoi que ce soit, car dans l'ensemble il y avait beaucoup de bonnes choses."