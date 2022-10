Rennes fait le boulot contre Kiev et se qualifie

C'est une équipe de Rennes complètement revigorée qui retrouvait le Dynamo Kiev ce jeudi soir, pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa. Après un retard à l'allumage cette saison, la formation de Bruno Genesio avait trouvé son rythme de croisière ces dernières semaines, tant à l'échelle de la Ligue 1 que sur la scène européenne. Un niveau de forme matérialisé par une semaine à deux victoires consécutives, face au Dynamo (2-1) puis contre Nantes dans le derby (3-0).

Mention bien pour les Rennais



Les Rouge et Noir étaient donc déterminés à faire la passe de deux face à cette formation ukrainienne chevronnée en Coupe d'Europe. L'enjeu était clair : en cas de victoire, les Rennais pouvaient directement se projeter sur leur printemps européen dans la compétition si dans le même temps Fenerbahçe s'imposait contre l'AEK Larnaca. Et ils ont accompli leur mission, fort d'une nouvelle prestation cohérente, avec une grande application.

Dans un match agréable et assez débridé, les Rennais ont multiplié les vagues sur le but des locaux. Le jeune Doué (5e) ou encore Bourigeaud (6e, 15e) auraient pu débloquer la situation rapidement. Mais il a fallu attendre le retour des vestiaires et une reprise victorieuse de Wooh pour voir Rennes prendre les devants (0-1, 48e). Un but qui a suffi au bonheur du club breton. Malgré quelques turbulences qui ont permis à Steve Mandanda de s'illustrer, les Rennais ont conservé cet avantage précieux jusqu'au coup de sifflet final. Il leur permet d'accéder directement - à minima - aux seizièmes de finale de cette Ligue Europa.