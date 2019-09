Rennes: En 4-3-3 face au Celtic

En l'absence de Faitout Maouassa, qui n'est pas sur la feuille de match, le Stade Rennais évoluera en 4-3-3 pour la réception du Celtic, au Roazhon Park, pour le compte de la 1ère journée de Ligue Europa.

C'est Jérémy Morel qui occupera le flanc gauche de la défense bretonne. Plus utilisé depuis son exclusion lors de la 1ère journée de Ligue 1 à Montpellier, Flavien Tait est titulaire, associé sur le front de l'attaque à Raphinha et M'Baye Niang.

Du côté du Celtic, on retrouve deux Français dans le onze de départ, Christopher Jullien et Odsonne Edouard. Olivier Ntcham est sur le banc.

Rennes: Mendy - Traoré, Gnagnon, Da Silva, Morel - Bourigeaud, Grenier, Martin - Raphinha, Niang, Tait.

