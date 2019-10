Rennes-Bourigeaud: "Le coach nous a dit qu'on allait s'en sortir"

Tout était contre Rennes jeudi, au Roazhon Park, où le SRFC a multiplié les coups durs dans son match de la 3e journée de Ligue Europa contre les Roumains de Cluj finalement perdu (0-1). Avec 2 cartons rouges et un penalty raté, Benjamin Bourigeaud, le milieu de terrain du club breton, reconnaissait au micro de RMC Sport que la tâche s'avérait autrement plus difficile.

"Ce n’était pas mission impossible, mais c'était beaucoup plus compliqué après. On a retrouvé les valeurs d'une équipe qu'on s’était fixées au début de saison, tentait-il de positiver malgré tout. Les deux cartons nous ont fait mal, on a rien lâché et on a fait preuve de courage. Si on continue de jouer comme ça, on va sortir la tête de l'eau. Le coach nous a dit que comme ça, on allait s'en sortir. C'est à nous de tout donner sur le terrain, parce que c'est compliqué, mais on a montré qu'on était une belle équipe."