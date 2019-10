Printant étire (un peu) sa saison

Ghislain Printant est déjà lessivé: "Je ne répondrai pas aux questions sur mon avenir", voilà comment celui qui est encore coach de l'ASSE a lancé sa conférence de presse mercredi, à la veille du retour des Verts à domicile sur la scène européenne, face à Wolfsbourg. "C'est mon rôle, ainsi que celui du staff, d'amener de la sérénité. Mais on connaît tous la situation, et ça peut être pesant pour les joueurs."

Annoncé d'ores et déjà condamné, après les performances piteuses des Stéphanois ces dernières semaines, Printant doit continuer à faire le job alors que le nom de Claude Puel ne cesse de revenir dans toutes les conversations (comme le rappelait encore L'Equipe lundi soir). "Je ne mets jamais ma situation en avant, c'est le club et l'équipe avant tout", reprend l'ancien adjoint de Jean-Louis Gasset.

Finalement, c'est peut-être Wahbi Khazri qui, en une seule phrase, en dit beaucoup plus: "On lui jette beaucoup la pierre, mais c'est d'abord aux joueurs d'être irréprochables." Printant se dit "libéré depuis longtemps". Il est en passe de s'offrir une sacrée dernière semaine, avec la Coupe d'Europe puis l'OL à Geoffroy-Guichard (jeudi et dimanche). "Probablement" sans Stéphane Ruffier - selon les mots du coach -, encore blessé à un doigt.

Printant : "La direction prendra des décisions"