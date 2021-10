Arrivé en retard à la causerie d’avant-match, Lucas Paqueta n’avait pas participé à la première mi-temps de la rencontre entre l’OL et le Sparta Prague (4-3) en Ligue Europa. Peter Bosz a décidé de le punir et ce choix a été approuvé par la direction. Le Brésilien a pu ensuite entrer en seconde mi-temps et changer notamment la physionomie du match. De quoi faire regretter aux responsables rhodaniens leur prise de position ? Absolument pas.

"Je préfère perdre 0-5 qu’être à l’encontre de nos valeurs"



Au micro de Canal+, Juninho s’est exprimé après la partie à propos de son joueur vedette. Droit dans ses bottes, le directeur sportif a indiqué que c’était la seule décision qu’il y avait à prendre : « Honnêtement, je préfère perdre 5-0 que prendre certaines décisions qui vont contre nos valeurs. On a des valeurs. Ce n’est pas qu'on veuille être meilleurs que les autres mais on décide de nos valeurs ensemble ».



L’institution lyonnaise tient donc à faire respecter son règlement interne quoi que cela lui en coute et Juninho espère que le message passera auprès de tous les autres joueurs : « J'ai déjà discuté avec l'agent de Paqueta aussi. Malheureusement, il n'y a pas le choix. C'est décidé avant. On ne sait pas pourquoi il est arrivé en retard mais la porte était déjà fermée. À partir du moment où le coach démarre la causerie et que le joueur n'est pas rentré, il sait que quelque chose va se passer. »