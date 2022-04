OL - Bosz : "Il y a vraiment de la déception"

Peter Bosz (entraîneur de l'OL, au micro d'OLPlay) : "On a très bien commencé le match. On a eu de bonnes occasions mais il faut marquer à ce niveau-là. On a fait des changements à la pause. J’ai vu une équipe qui a essayé. Tous nos joueurs n’étaient pas à 100%. Ils n’ont pas lâché. Il y a vraiment de la déception. Il faut passer à autre chose."



Moussa Dembélé (attaquant de l'OL, au micro de RMC Sport) : "Ils ont eu trois occasions, trois buts, le match était plié. C’est notre première défaite dans cette Ligue Europa, on voulait se qualifier. Il va falloir se concentrer sur le championnat, la saison n’est pas terminée, il va falloir grappiller le maximum de points."



Castello Lukeba (défenseur de l'OL, au micro d'OLPlay) : " Il y a des regrets sur les deux matchs. Nous sommes déçus. On va devoir relever la tête en championnat. J’ai acquis de l’expérience avec cette Ligue Europa ."



Issa Diop (défenseur de West Ham, dans des propos retranscrits par UEFA.com) : "On a réussi à être efficaces. On a tenu défensivement, on a passé ce premier quart d'heure qui était un peu difficile. Ensuite on a marqué sur coup de pied arrêté, une de nos forces, et on a mis ce deuxième but qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Je pense qu'on a beaucoup subi quand même. J'ai trouvé les joueurs de Lyon bons, ils avaient une très bonne possession. Ils n'ont pas réussi à marquer. Je pense qu'ils ont été la meilleure équipe sur l'aller-retour et nous on a été plus efficaces."



Karl Toko Ekambi (attaquant de l'Olympique lyonnais, dans des propos retranscrits par L'Equipe) : "On a eu des occasions en début de match mais on n'a pas marqué. Je ne pense pas que ma frappe sur le poteau aurait changé les choses si elle avait été dedans car on a eu des occasions ensuite. En face, ils étaient habitués à défendre, ils ont été costauds. Après, ils ont pris l'avantage et c'était forcément difficile. Tout le monde a fait de cette Coupe d'Europe l'objectif prioritaire mais c'était compliqué, car c'est une compétition pas simple. La voie la plus simple reste le Championnat pour revenir en Europe. On va donc faire le maximum vu que c'est la seule possibilité aujourd'hui. Il nous reste sept matches. On est éliminés, il va falloir prendre le positif de cette compétition, on est une équipe jeune avec un nouveau coach qui ne connaît pas le Championnat."



Jason Denayer (défenseur de l'OL, au micro de RMC Sport) : "Toute l'équipe y a cru avant le match, mais on n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour concrétiser nos occasions et être solides défensivement, car on a encaissé trois buts sur des actions pas vraiment dangereuses à la base. C'est un problème collectif, on n'a pas su mettre tout en place collectivement pour faire la différence".