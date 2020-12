Nice, le péril jeune

Et si l'OGC Nice avait voulu grandir trop vite ? Propriété du milliardaire Jim Ratcliffe depuis l'été 2019, le club azuréen ne participera pas aux seizièmes de finale de la Ligue Europa alors que c'était son objectif. En Ligue 1, il ne se mêle pas non plus à la course aux premières places comme les investissements réalisés durant l'été pouvaient le faire espérer. Les Aiglons ont évolué, mais ils ne sont pas encore des prédateurs redoutés. A l'Allianz Riviera, il y a encore un manque d'expérience du très haut niveau.

Dans la Baie des Anges, il y a tout ce qu'il faut pour permettre la montée en puissance du Gym mais la jeunesse de ce nouveau riche s'est transformée en facteur limitant. La crise sportive qui a provoqué le départ de Patrick Vieira, un entraîneur débutant au plus haut niveau européen, doit permettre à Nice de prendre conscience de ses défauts pour les gommer et devenir le club puissant qu'il rêve d'être. C'est comme ça que l'institution va gagner de l'expérience, et peut-être la redistribuer à son groupe professionnel.

> Ursea met l'accent sur ce match <

Sans Dante, l'OGC Nice navigue à vue



Si à la tête du projet niçois, le duo Jean-Pierre Rivère – Julien Fournier est bien installé, sur le terrain, la perte de Dante a fait mal. Le capitaine niçois, 37 ans, a été victime d'une rupture des ligaments croisés au début du mois de novembre face à Angers. Depuis, Nice reste sur six matchs consécutifs sans victoire. Un bilan qui a fait mal aux ambitions azuréennes. Plus que le leader de la défense, c'est le cadre du vestiaire qui est sur la touche jusqu'à la fin de la saison.

En son absence, il n'y a plus qu'un joueur de plus de 30 ans dans l'effectif niçois : Morgan Schneiderlin. C'est trop peu pour gérer la pression d'une équipe annoncée dans le premier quart de la Ligue 1. Si la jeunesse du groupe rouge et noir a été sa force pendant longtemps, il pourrait désormais l'empêcher de s'installer définitivement au plus haut de la hiérarchie nationale.

Un effectif rajeuni pour la dernière en Ligue Europa