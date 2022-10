Nantes giflé par Fribourg à la Beaujoire

Les Nantais ont ainsi connu une sixième défaite lors de leurs sept derniers matches, toutes compétitions confondues (Ligue 1 et coupe d'Europe), affichant à nouveau une fébrilité défensive préoccupante. De mauvais augure avant d’affronter Brest, lanterne rouge du championnat, dimanche après-midi à La Beaujoire (15H00), dans un match à haute tension. Avec ce nouveau faux pas, le FC Nantes stagne dans cette Ligue Europa, à l’inverse de Fribourg, deuxième de Bundesliga et qui caracole en tête de ce groupe G (quatre victoires en quatre matches). Lors de la première mi-temps, les Allemands ont commencé plus fort et ont eu la possession. Mais ce sont les Nantais qui se sont créé les deux plus grosses occasions, touchant deux fois les montants: sur corner, Moussa Sissoko a vu sa tête toucher la barre (12e), puis une puissante frappe de Sébastien Corchia a heurté le poteau (19e).

Les Allemands ont ensuite dominé les débats et ont ouvert le score, le centre de Christian Günter étant d’abord repoussé par le gardien Alban Lafont avant que Lukas Kübler d’une frappe puissante ne permette aux Allemands de prendre l’avantage (27e). Les débats se sont ensuite équilibrés mais les deuxièmes de Bundesliga ont eu la plus franche occasion, Lafont gagnant son duel contre Doan (44e). En deuxième mi-temps, les Nantais ont bien tenté de mettre plus d’intensité dans leur jeu mais ils ont commis trop d'erreurs. Et ce sont les Allemands qui ont failli faire le break (64e). C'est finalement Michael Gregoritsch, dans une position très favorable dans la surface et face à une défense passive, qui a logiquement doublé la marque (71e). Sur une nouvelle erreur défensive, Kevin Schade a enfoncé le clou (3-0, 82e). Jeong Woo-yeong a inscrit un 4e but (88e), sous les sifflets du public.