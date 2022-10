Monaco et Rennes pour ne pas perdre la tête

Les Monégasques se déplacent à Trabzonspor, club turc que les hommes de Philippe Clement ont battus il y a une semaine (3-1), notamment grâce à un très bon Wissam Ben Yedder, l'international français auteur de deux buts. L'ASM aura un oeil sur l'autre match du groupe, dans le cadre duquel Ferencváros, qui compte le même nombre de points que le club de L1 (six mais une moins bonne différence de buts), reçoit l'Etoile rouge de Belgrade. Pour rappel, seul le premier de chaque groupe est qualifié pour les 8es de finale. Les deuxièmes doivent eux disputer un barrage face aux troisièmes des groupes de la Ligue des champions. Dans ce contexte, un succès de Rennes face au Dynamo Kiev (en Pologne en raison du conflit en Ukraine) serait le bienvenu. Les hommes de Bruno Génésio sont toujours invaincus cette saison sur la scène européenne (7 points) mais sont devancés à la différence de buts par les Turcs de Fenerbahce, qui se déplacent à Chypre pour affronter Larnaca.

La situation du troisième club français engagé en C3 est nettement moins confortable: le FC Nantes, qui reçoit le solide FC Fribourg, n'occupent que la troisième place de la poule G à six points du leader allemand. Dans les autres groupes, l'AS Rome est en grand danger au moment de se déplacer au Betis Séville, où une défaite pourrait l'éloigner d'une qualification. Après une entame de compétition bâclée (défaite face aux Bulgares de Ludogorets et victoire face à Helsinki), les hommes de José Mourinho se sont inclinés la semaine dernière à domicile face au Betis, et se retrouvent en troisième position du groupe C. La première place semblant promise aux Sévillans (qui pourraient d'ailleurs la valider dès ce jeudi soir), voilà les Romains déjà sous pression alors qu'ils sont aussi balbutiants en championnat (6e à quatre points de Naples).

Un autre ténor de cette C3 a tout intérêt à s'imposer jeudi : Manchester United qui reçoit l'Omonia Nicosie (21h00) est, avec six points sur neuf, en chasse de la Real Sociedad, qui effectue un parcours sans faute en tête du groupe E. En Ligue Europa Conférence, Nice (co-leader avec la Partizan Belgrade) reçoit le petit poucet de son groupe, les Tchèques de Slovácko que les Aiglons avaient battus (0-1) il y a sept jours.