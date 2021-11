Marseille : Sampaoli a tourné la page après Lyon

À la découverte du 𝗡𝗲𝗳 𝗦𝘁𝗮𝗱𝘆𝘂𝗺𝘂 🏟🇹🇷 #UEL

🔜 #GALOM demain à 18h45 💥 pic.twitter.com/ut47My55VG



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 24, 2021

« Récupérer les points qu'on n'a pas su prendre »

Désormais, l'Olympique de Marseille doit gagner en Ligue Europa.En déplacement en Turquie pour défier Galatasaray ce jeudi (18h45), les joueurs de Jorge Sampaoli auront le droit à une nouvelle chaude ambiance au Nef Stadium. Forcément, l'incident à Lyon dimanche soir est encore dans toutes les têtes, mais Sofian Feghouli a tenu à rassurer les Olympiens. « Des dérapages ? Non, les supporters turcs en général se comportent bien.J'ai hâte de jouer ce match devant nos supporters et j'espère que le stade sera plein », a confié l'Algérien, passé notamment par Grenoble durant ses jeunes années, lors d'un entretien à l'AFP.« Lyon ? Ça n'est pas la même compétition.L'absence de Dimitri (Payet, suspendu) modifie les choses mais on ne doit pas s'attarder sur les noms, seulement sur le système. On doit gagner demain (jeudi) et trouver la meilleure façon de gêner une équipe de Galatasaray très agressive. Nous avons un plan de jeu clair, les espaces à occuper, la supériorité numérique à installer, a pour sa part déclaré Sampaoli, en conférence de presse. (...) C'est vrai que l'on a été sûrement plus fort footballistiquement que nos adversaires lors des quatre premières journées. Mais on n'a pas été capables de profiter de cette domination et de gagner les matchs.