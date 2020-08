Marlos - Moraes, les plus Brésiliens des Ukrainiens

Pour accéder à la finale de la Ligue Europa et espérer remporter la C3 pour la deuxième fois de son histoire, le Shakhtar Donetsk compte beaucoup sur ses joueurs brésiliens. Parmi les 13 éléments auriverde sous contrat avec le champion d'Ukraine, deux sont particulièrement attendus : Junior Moraes et Marlos. Ces deux joueurs offensifs ont régulièrement fait la différence cette saison mais ils ont aussi une relation particulière avec leur pays d'accueil. Ils ont été naturalisés ukrainiens et sont souvent appelés par Andrei Shevchenko en sélection nationale. Une juste récompense pour deux attaquants qui portent les espoirs du Shakhtar dans ce Final 8 de la Ligue Europa.

Junior Moraes, le meilleur buteur des deux dernières saisons de championnat ukrainien Mardi, dès la deuxième minute du quart de finale contre Bâle, Junior Moares a ouvert le score de la tête sur un corner de Marlos. Bien souvent, c'était l'inverse. Régulièrement, l'attaquant de pointe habitué à faire trembler les filets a fixé les défenses adverses pour faire marquer son compatriote qui évolue sur l'aile droite. Toutes compétitions confondues, il ont inscrit 38 buts à eux deux cette saison. La preuve que cette entente façonnée depuis deux ans fonctionne à merveille. Arrivé du Dynamo Kiev en 2018, Junior Moraes est le finisseur qui manquait à cette équipe. Ces deux dernières saisons, il a été le meilleur buteur du championnat ukrainien.

Marlos - Junior Moraes, deux Brésiliens en sélection ukrainienne Ces deux récompenses individuelles lui ont permis de rejoindre son coéquipier en sélection nationale. Depuis mars 2019 et un match contre le Portugal, le natif de Santos est international ukrainien. Si cette naturalisation a été étudiée de près par l'UEFA, le joueur avait répondu en déclarant son amour à son nouveau pays. « L'Ukraine est le pays dans lequel ma famille a choisi de vivre il y a sept ans. Nos enfants sont allés à l'école ici. Nous avons eu l'occasion de quitter ce pays, mais chaque fois nous avons décidé de rester parce que nous sommes heureux ici. » Ce nouveau passeport lui a permis de retrouver Marlos lors des fenêtres internationales. Ce dernier a rejoint les rangs de la Sbirna dès 2017. Origines communes et progrès partagés en clubs comme en sélection, Junior Moraes et Marlos sont les symboles d'un Shakhtar Donetsk ambitieux et partagé entre deux cultures. C'est cette force qui a fait du club ukrainien un habitué des compétitions européennes et un prétendant à une place en finale de la Ligue Europa.