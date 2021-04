Manchester United : Bruno Fernandes en veut plus, bien plus

Bruno Fernandes est un vrai compétiteur. Auteur de 16 buts et de 11 passes décisives en 30 matches de Premier League avec les Red Devils, le milieu de terrain n'est pas satisfait de sa saison actuelle. Sans trophée depuis quatre années, Manchester United est d’ores et déjà éliminé des coupes nationales et de la Ligue des Champions mais peut sauver sa saison en remportant la Ligue Europa.

Fernandes veut des trophées avec United

Pourtant, selon Bruno Fernandes, remporter la C3 ne suffirait pas pour sauver la saison actuelle des Red Devils. "Ce n’est pas un accomplissement de remporter un seul trophée par saison dans ce club. Bien sûr, c’est toujours satisfaisant de gagner quelque chose mais il faut sans cesse s’améliorer, a t-il expliqué lors d'un entretien à talkSPORT. L’objectif est de faire une saison pleine, de tout glaner. Comme c'était le cas par le passé (...) Peu importe le nombre de trophées que nous remportons, nous devons nous améliorer à chaque saison."



Enfin, le milieu de terrain de 26 ans a donné toute sa confiance à son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qu'il a connu lors de son arrivée à United en 2020, en provenance du Sporting Portugal. "Dès mon arrivée, il était important parce qu'il me disait de prendre du plaisir, de ne pas avoir peur de faire ce que je faisais déjà au Sporting et d'être moi-même. C'est vraiment important pour un joueur de ressentir cette confiance en son entraîneur", a ajouté l'international portugais.



Avant de remporter le trophée européen, Manchester United doit d'abord faire un bon résultat sur la pelouse de Grenade, en quart de finale de Ligue Europa, ce jeudi (21h).