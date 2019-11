Man Utd: Martial débute contre le Partizan

Anthony Martial enchaîne une 4e titularisation en deux semaines avec Manchester United, pour la réception du Partizan, ce jeudi soir, pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa. Juan Mata et Marcus Rashford complètent le trio offensif.

Ole Gunnar Solskjaer aligne en effet ses titulaires habituels puisque les Red Devils sont en mesure de se qualifier pour les 16e de finale. Daniel James et Jesse Lingard sont toutefois sur le banc.

David De Gea est mis au repos, comme de coutume en Ligue Europa, alors que Paul Pogba est blessé, tout comme Luke Shaw ou Nemanja Matic.

