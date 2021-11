L'OM n'est pas près de changer

🏆 #EuropaLeague

Certains supporters de l'Olympique de Marseille seront rassurés, d'autres désespérés : Jorge Sampaoli ne compte pas changer ses convictions, même après le 2-2 contre la Lazio qui pose quelques questions à propos de la manière de jouer, toujours plus énergivore en passes courtes et donc en efforts physiques. Et aussi en possibilités d'erreurs défensives, comme sur les deux buts romains et notamment celui de Ciro Immobile, qui a bénéficié d'une grosse boulette de Saliba."A la base, on perd le ballon sur une relance au large. Il nous faut donc être plus attentifs, bien maintenir et gérer le jeu. C'est passé tout le match en relançant de derrière, je ne vais donc pas changer de style."Le coach argentin de l'Olympique de Marseille estime que son équipe aurait dû gagner cette rencontre, après avoir dominé la première période. Il évoque "un manque de chance" mais espère enfin débloquer le compteur dans trois semaines,. "Il faudra remporter les deux derniers matchs pour nous qualifier", donc se mettre en position d'un dernier match au couteau au Vélodrome face au Lokomotiv Moscou. L'OM a été à la hauteur sur les quatre matchs mais s'en sort avec quatre nuls, le plus frustrant restant sans doute la première sortie en Russie (1-1) où les Phocéens avaient été rejoints en toute fin de rencontre."On a montré à chaque fois beaucoup de courage et de personnalité, enchaîne Sampaoli. Si on réussit à mettre encore la même conviction, on peut passer. On va y arriver." Pol Lirola reste au soutien total de son coach, affirmant qu'il faut continuer d'être fiers de jouer et de s'entraîner de cette manière. L'Espagnol, qui a encore été un des plus éminents symboles de la stratégie globale en étant baladé à différents postes, rappelle enfin que le groupe doit gagner en expérience pour éviter ces erreurs fatales. Du côté de la Lazio,, on a trouvé l'Olympique de Marseille "très fort", en insistant notamment sur le mouvement permanent. Alors, autant voir où ça les mène.