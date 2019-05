L'incroyable palmarès de Pedro

Il a beaucoup été question d’Eden Hazard et d’Olivier Giroud, mercredi soir à Bakou. Parce que l’un a inscrit un doublé en finale de la Ligue Europa contre Arsenal (4-1), offrant à Chelsea un beau cadeau d’adieu avant de quitter le club, et l’autre a marqué son 11e but de la saison dans la compétition, un record pour un joueur français. Mais Pedro, qui a permis aux Blues de faire le break dans ce match à l’heure de jeu (60e), mérite également les félicitations du jury.

5 - Pedro est devenu le 5e joueur à marquer en finale de C1 & de C3 après Allan Simonsen, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev et Steven Gerrard. Palette. pic.twitter.com/9LP77j9ihM — OptaJean (@OptaJean) May 29, 2019

L’ailier de 31 ans est effectivement entré dans la légende en devenant le seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Supercoupe d’Europe, le Mondial des clubs, la Coupe du monde et l’Euro. Avoir évolué au Barça et porté le maillot de la Roja à une époque où le foot espagnol écrasait la concurrence l’a bien aidé, mais l’ex-Blaugrana ne s’est pas contenté de faire de la figuration puisqu’il a été décisif dans les deux finales de coupe d’Europe.

Dans un cercle très fermé

Avant lui, seuls Allan Simonsen, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev et Steven Gerrard étaient parvenus à marquer en finale de C1 et C3, selon Opta. Et il n’y a que quatre joueurs à avoir, comme lui, soulevé les quatre trophées majeurs (Coupe du monde, Euro, Ligue des champions, Ligue Europa): ses deux compatriotes Fernando Torres et Juan Mata, ainsi que les Allemands Jürgen Köhler et Andreas Möller. De quoi faire de lui, avec 25 titres au total, un joueur à part.

"On peut être lassé de beaucoup de choses, mais jamais de gagner, a-t-il réagi dans Marca après le sacre des hommes de Maurizio Sarri. On veut toujours gagner autant de trophées que possible, avant de prendre sa retraite. On veut pouvoir se retourner et regarder ce qu’on a été capable d’accomplir. Et les compétitions européennes nous poussent toujours un peu plus." Il lui manque neuf trophées pour rejoindre Daniel Alves, joueur en activité le plus titré (36).