Lille : Fonte est confiant avant l'Ajax

Leader du championnat de France de Ligue 1 avec un point de plus que le PSG, le Lille de Christophe Galtier sera aussi présent sur la scène européenne cette semaine. Ce ne sera pas en Ligue des Champions mais en Ligue Europa que le LOSC affrontera l'Ajax Amsterdam pour le compte des 16èmes de finale de la compétition. Avant le match aller, jeudi soir au stade Pierre Mauroy, José Fonte a accordé un entretien au site officiel du club nordiste.

"Nous sommes meilleurs que l'année dernière"

Le capitaine des Dogues est relativement confiant tant son équipe a gagné en expérience au fil du temps. L'an passé en Ligue des Champions, Lille avait dû affronter l'équipe hollandaise dans le groupe H, avec deux défaites par la suite (3-0 puis 0-2). Pour autant, Fonte a affiché des motifs d'espoirs. "Nous sommes prêts, nous avons l’expérience de la saison dernière. Cette équipe de l’Ajax, nous la connaissons, elle est forte, avec un bon entraîneur. Mais nous sommes aussi une équipe forte avec un bon entraîneur. Et je pense sincèrement que nous sommes meilleurs que l’année dernière. Tout le monde est excité par ce rendez-vous. Nous l’abordons avec sérieux, à fond, comme tous les matchs que nous avons à jouer. Nous ne faisons aucune distinction dans notre préparation", a jugé le défenseur central.



Pour lui, l'équipe dirigée par Christophe Galtier bénéficie de plus d'arguments afin d'envisager un résultat positif. "D’abord, nous avons gagné en expérience. Nous sommes plus solides aussi. L’équipe a réalisé un très bon travail sur le plan tactique. Nous savons ce que le coach attend de nous, il sait faire passer son message, tous les joueurs connaissent bien sa méthode. Il faudra être solide, concentré et si on fait bien notre travail, alors on pourra réaliser un bon résultat. Je pense aussi qu’il y aura plus d’espaces que lors du match précédent contre Brest", a prédit le natif de Penafiel.