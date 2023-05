Ligue Europa : une finale qui n'arrange aucunement les clubs français en vue de la C1

La finale de la Ligue Europa va mettre aux prises cette saison le FC Séville à l'AS Roma. Le club sévillan va tenter de gagner sa septième Ligue Europa de son histoire, alors que l'AS Rome peut réaliser un "doublé" après avoir gagné la Ligue Europa Conference l'an dernier. Mais cette finale n'arrange aucunement les clubs français en vue de la prochaine Ligue des Champions. Ainsi, à cause de cette affiche, le troisième de Ligue 1 va très probablement devoir en passer par les tours préliminaires avant d'accéder à la pahse de poule de Ligue des champions et les tours préliminaires de C1 sont généralement une épreuve où les clubs français sont dans le dur.

3eme tour préliminaire en vue

Ainsi, le troisième de Ligue 1 va sûrement devoir en passer par un barrage étant donné que les derniers espoirs reposaient sur la Juventus de Turin. Mais la Vieille Dame a été éliminée par Séville en demi-finale retour. Et de ce fait, le club espagnol, 10e de Liga, n'a plus aucune chance de se qualifier pour la C1 via le championnat, alors que la Roma conserve un infime espoir en étant à six points de la quatrième place avec encore trois matchs à disputer. Mais cela semble délicat au vu de la forme des Romains en Serie A.

Le troisième de Ligue 1 va donc très sûrement devoir en passer par deux tours préliminaires (pour Lens ou Marseille) et cela a rarement sourit aux clubs de Ligue 1. Il y aura d'abord le 3e tour de qualification (voie de la Ligue), avant de devoir passer par un tour de barrages pour espérer rejoindre la phase de groupes de la compétition. L'année dernière, Monaco s'était fait sortir dès le tour préliminaire par le PSV Eindhoven. Autant dire que la tâche ne sera pas simple cette année encore.