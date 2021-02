Ligue Europa : Un choc Milan - Manchester United en huitièmes !

L'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic défiera Manchester United, ancien club de l'attaquant suédois, les 11 et 18 mars en 8es de finale de la Ligue Europa, selon le tirage au sort réalisé vendredi par l'UEFA à Nyon. Le club anglais et l'équipe lombarde s'affronteront pour un choc qui ne dépareillerait pas en Ligue des champions, tandis que parmi les autres affiches à retenir, Arsenal sera opposé aux Grecs de l'Olympiakos, l'AS Rome jouera contre le Shakhtar Donetsk et Tottenham face au Dinamo Zagreb.

Le tirage au sort :

Ajax Amsterdam - Young Boys

Dynamo Kiev - Villarreal

AS Roma - Shakhtar Donetsk

Olympiakos - Arsenal

Tottenham - Dinamo Zagreb

Manchester United - AC Milan

Slavia Praha - Rangers

Grenade - Molde FK