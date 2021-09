Ligue Europa : un choc Leicester-Naples pour commencer

L'équipe de Jamie Vardy, qui a raté pour un point la quatrième place de Premier League, synonyme de "grande" Coupe d'Europe en mai dernier, apparaît comme l'un des favoris de la compétition, tout comme les Napolitains, même si ces derniers restent sur une campagne de C3 décevante, avec une élimination dès les seizièmes contre Grenade.

Dans le nouveau système où seul le premier se qualifie directement pour les huitièmes de finale, le deuxième accédant à un barrage avec les huit clubs reversés de la Ligue des champions et le troisième à un barrage dans la nouvelle Ligue Europa Conférence, le Spartak Moscou et le Legia Varsovie semblent dans ce groupe C destinés à se battre pour la troisième place.

Dans le groupe de Marseille, qui se rendra à Moscou jeudi affronter le Lokomotiv, les Romains de la Lazio entameront, eux, leur compétition à Galatasaray, une autre rencontre entre deux candidats aux tours suivants. Autre grand d'Europe, le PSV Eindhoven accueillera la Real Sociedad, quand Monaco recevra les Autrichiens du Sturm Graz à Louis II.

Dans le groupe G, très relevé, les Allemands du Bayer Leverkusen accueilleront Ferencvaros --le seul club hongrois vainqueur d'une coupe d'Europe, la C3 en 1965--, et les Espagnols du Betis Séville recevront le Celtic Glasgow. L'autre club de la capitale écossaise, les Rangers de Steven Gerrard, champions en titre, accueilleront quant à eux le troisième représentant français, Lyon, candidat déclaré à la victoire finale.