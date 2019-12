Round of 32 is set ✅

🏆 2020 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/8CCYLHuGF6



— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019

Après une phase de groupes tellement dense qu'elle en devient parfois difficile à lire, la Ligue Europa entrera dans une nouvelle phase en février prochain, à l'occasion des seizièmes de finale. Et il y aura du beau monde parmi les prétendants au titre, entre les équipes issues des poules (Manchester United, FC Séville, Arsenal, AS Rome...) et celles ayant terminé troisièmes de leur groupe en Ligue des Champions (Ajax Amsterdam, Inter Milan, Bayer Leverkusen...). Au moment du tirage au sort (qui aura lieu lundi prochain),FC Séville (ESP), Malmö (SUE), Bâle (SUI), LASK Linz (AUT), Celtic Glasgow (ECO), Arsenal (ANG), Porto (POR), Enpanyol Barcelone (ESP), La Gantoise (BEL), Istanbul Basaksehir (TUR), Braga (POR), Manchester United (ANG), Ajax Amsterdam (PBS), Red Bull Salzbourg (AUT), Inter Milan (ITA), Benfica Lisbonne (POR)APOEL Nicosie (CHY), Copenhague (DAN),Getafe (ESP), Sporting Portugal (POR), CFR Cluj (ROU), Eintracht Francfort (ALL), Glasgow Rangers (ECO), Ludogorets Razgrad (BUL), Wolfsburg (ALL), AS Rome (ITA), Wolverhampton (ANG), AZ Alkmaar (PBS), Bayer Leverkusen (ALL), Shakhtar Donetsk (UKR), Olympiakos (GRE), Club Bruges (BEL)