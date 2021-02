S'il y a bien un entraîneur qui fait actuellement l'unanimité, c'est Steven Gerrard. Il fait un travail remarquable et remarqué à la tête des Rangers. L'Anglais a transformé le club écossais en machine à gagner. Avant le seizième de finale retour de Ligue Europa prévu ce jeudi soir à Ibrox Park contre Anvers et le poursuite d'une potentielle épopée européenne, les Gers réalisent une saison quasi-parfaite. Depuis le 1er août, ils n'ont perdu qu'une fois : en quart de finale de la Coupe d'Ecosse (3-2 contre St Mirren). On parle d'un bilan de 35 victoires en 42 matchs toutes compétitions confondues. Et grâce à la philosophie de jeu mise en place par l'ancien milieu de terrain, le club basé à Glasgow est aussi solide défensivement qu'impressionnant devant avec 107 buts marqués et seulement 23 encaissés.

Toutes compétitions confondues, le leader du championnat d'Ecosse marque en moyenne 2,55 buts par match et en encaisse à peine 0,55. Un ratio complètement fou qui est sur le point d'offrir le premier titre de sa carrière d'entraîneur à Steven Gerrard. Avec 18 points d'avance en tête du championnat, les coéquipiers de Jermain Defoe peuvent espérer être sacrés dans les 15 jours qui viennent. Un véritable exploit après les neuf titres consécutifs du rival de toujours, le Celtic.

Steven Gerrard est déjà comparé à Sir Alex Ferguson



Cette réussite porte la marque de Steven Gerrard. Le natif de Whiston a remporté trois des six trophées d'entraîneur du mois mis en jeu cette saison. Depuis 2018 et son arrivée à Ibrox Park après avoir déjà séduit à la tête des équipes de jeunes de Liverpool, il a pu progresser et faire progresser son équipe. Son investissement total lui a valu des comparaisons avec Sir Alex Ferguson. Loué pour ses qualités de leader, l'ancien milieu de terrain a aussi permis à ses joueurs de devenir invincibles grâce à sa philosophie de jeu.

En 4-3-3 ou en 4-2-3-1, il mise sur un jeu de possession et compte sur un surnombre offensif avec la montée de ses milieux ou l'apport offensif de James Tavernier, son incroyable arrière droit. Cette volonté d'aller de l'avant se traduit aussi dans le travail défensif avec un pressing très haut. Efficace dans tous les domaines, son équipe lui permet d'obtenir de nombreux compliments. Des clubs de Premier League ont même déjà pensé à lui mais pour l'ancienne légende de Liverpool, il n'y a qu'un banc anglais qui semble lui être destiné et il est actuellement occupé par Jürgen Klopp...