Ligue Europa : Quels adversaires pour Lyon et Monaco ?

Group winners! 🥳

ℹ️ All 8 teams progress to the round of 16 which takes place in March 2022 #UEL pic.twitter.com/IifvEIKmGN



— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 9, 2021

Le suspense a pris fin, ce jeudi soir.. En revanche, des barrages se dérouleront afin d’accéder à cette phase à élimination directe entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes classées troisièmes des poules de la Ligue des Champions. Le tirage de ces barrages se déroulera dès ce lundi 13 décembre au siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse.16 équipes seront concernées par le tirage au sort des barrages : les 8 équipes qui ont terminé à la deuxième place des groupes en Ligue Europa (têtes de série) et les huit troisièmes de la phase de groupes de la Ligue des Champions (non têtes de série). Comme d'habitude, deux formations d'un même pays ne peuvent s'affronter. Les matches aller sont prévus pour le 17 février, les matches retour se joueront une semaine plus tard.: Lyon, Monaco, Spartak Moscou, Eintracht Francfort, Galatasaray, Étoile Rouge de Belgrade, Bayer Leverkusen, West Ham.: Glasgow Rangers, Real Sociedad, Naples, Olympiakos, Lazio Rome, Bétis Séville, Lazio Rome, Dinamo Zagreb.: RB Leipzig, FC Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, FC Barcelone, FC Séville, Zénith Saint-Pétersbourg, Atalanta Bergame.