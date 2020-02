Ligue Europa : Qu’attendre de Pogba en cette 2eme partie de saison ?

Pour Paul Pogba, la France retient son souffle. Cadre et titulaire indiscutable de l’équipe de Didier Deschamps championne du monde en 2018 lors de la campagne en Russie, le milieu de terrain vit une période très compliquée. En effet, le natif de la région parisienne enchaîne les blessures depuis le début de la saison. Après un problème à une malléole, c’est une de ses chevilles qui a contraint le Français a passé récemment par la case opération après plusieurs semaines déjà loin des terrains. Pour l’heure, l’intéressé a disputé huit rencontres avec Manchester United pour seulement 610 minutes de jeu. Une situation qui pourrait poser souci à quelques mois de l’Euro 2020.

Pogba de retour pour le derby ?

Entre Pogba et dernièrement N’Golo Kanté, les Bleus sont donc durement touchés dans un secteur qui a fait leur réussite lors de leur sacre en 2018. Alors, forcément, la situation du numéro 6 des Red Devils est suivie de près. Opéré début janvier, le milieu de terrain est actuellement en convalescence entre Dubaï et Carrington, le centre d’entraînement de Manchester United. Dernièrement, la presse anglaise a annoncé que l’ancien de la Juventus Turin pourrait faire son retour à l’entraînement dans deux semaines, soit pour fin février. Outre-Manche, le Daily Mail fait même écho d’un espoir du côté de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur norvégien de Man U, de pouvoir compter sur son champion du monde le 8 mars prochain pour le derby contre City.

L’Euro et un transfert en ligne de mire ?

Si Pogba se remet enfin de sa blessure, qui l’a donc handicapé de longs mois cette saison, il pourrait alors enchaîner trois mois intenses avec Manchester United, alors qu’une fin de saison alléchante s’annonce. Entre la lutte pour la Ligue des Champions, le club est actuellement 7eme à trois points de Chelsea (4eme), la Ligue Europa, avec un duel contre Bruges en 16emes de finale sans lui courant février, et la FA Cup contre Derby County, qui verra Wayne Rooney retrouver son ancienne équipe, le Français pourrait avoir de quoi se relancer avant l’Euro 2020 avec la France. Par ailleurs, à un an de la fin de son contrat et alors qu’un départ cet été semble désormais inéluctable, surtout après les récentes sorties de son agent Mino Raiola, Pogba aura sans doute à cœur de bien finir l’aventure mancunienne.