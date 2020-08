Vainqueur de la Ligue Europa en 2009 (appelée Coupe de l'UEFA à l'époque), le Shakhtar peut inscrire son nom au palmarès de l’épreuve pour la deuxième fois de son histoire. La formation ukrainienne n’est plus qu’à deux matches de la gloire suite à cette démonstration de force contre le FC Bâle en quarts de finale. Emmenée par ses nombreuses stars brésiliennes, l’équipe de Donetsk n’a fait qu’une bouchée de la formation helvète.

Une classe d’écart entre les deux équipes



Au bout de deux minutes de jeu, les Ukrainiens avaient déjà un but d’avance au tableau d’affichage. Junior Morares ouvrait le score sur une reprise de la tête à la suite d’un corner de Marlos. Le même Marlos parvenait ensuite à remiser pour Taison à la 22eme pour la réalisation du break. Ce dernier profitait aussi sur le coup d’une déviation adverse pour surprendre le gardien suisse. Deux buts inscrits en première période et deux autres en seconde. A un quart d’heure de la fin, Alan Patrick a transformé victorieusement un pénalty. Et enfin à la 88eme, Dodo a parachevé le succès des siens sur un tir croisé, en conclusion d’un contre express.



D’un bout à l’autre de la rencontre, le Shakhtar a donc complètement survolé les débats. En plus de leur réalisme devant, les Ukrainiens ont été très solides derrière, concédant seulement un tir cadré. C'était celui de la réduction du score dans les arrêts de jeu, signée Van Wolfswinkel (92eme). Une vraie satisfaction certainement pour Luis Castro, le coach portugaise de cette formation. Lui et ses hommes peuvent s’avancer avec une grande confiance vers leur demi-finale contre l’Inter Milan, programmée le 11 aout prochain.