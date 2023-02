Bayer Leverkusen 2-3 AS Monaco

Les Monégasques avaient réussi une excellente première période avant de douter face à d'excellents allemands. Malgré ça, ils ont parfaitement réussi à se sortir des griffes de Leverkusen. Après neuf minutes de jeu, Lukas Hradecky a marqué contre son camp. Le portier du Bayer a subi le pressing de Breel Embolo et a envoyé le ballon dans son propre but. Juste après le repos, Moussa Diaby a égalisé après un service de Frimpong. Dix minutes plus tard, Florian Wirtz, 19 ans, a été servi par le jeune Amine Adli et a doublé la mise. À un quart d'heure du terme, Krepin Diatta a permis aux Monégasques d'égaliser. En toute fin de match, Axel Disasi a inscrit un magnifique but pour permettre aux joueurs de la Principauté de mener 3-2.

FC Séville 3-0 PSV

Le FC Séville a réussi une magnifique performance sur sa pelouse et a presque validé sa qualification en huitièmes de finale de l'Europa League. Youssef En Nesyri tout d'abord, puis Lucas Ocampos et Nemanja Gudelj ont inscrit les buts sévillans.

Sporting 1-1 Midtjylland

Les Danois pensaient obtenir la victoire grâce au but d'Emam Ashour. Mais dans les derniers instants, Sebastien Coates a égalisé pour les Lisboètes.

Conference League

AEK Larnaca 1-0 Dnipro

Lazio 1-0 Cluj

Ludogorets 1-0 Anderlecht

Sherif Tiraspol 0-1 Partizan Belgrade