Après une première partie de soirée marquée par les contre-performances de Barcelone (match nul 1-1 contre Naples) et Dortmund (défaite 2-4 face aux Glasgow Rangers), les barrages de la Ligue Europa ont tenu leurs promesses jusqu'au bout de la nuit. Il y a eu des buts sur toutes les pelouses, et le tableau, homogène, devrait réserver quelques surprises au moment de distribuer les tickets pour le tour suivant.

Séville assume son statut de favori

Au rayon des satisfactions, deux têtes de série ont tenu leur rang. Le FC Séville - favori ultime de la compétition - a signé une victoire aisée contre le Dinamo Zagreb (3-1). Ivan Rakitic, Lucas Ocampos et l'international français Anthony Martial ont trouvé le chemin des filets pour le club andalou.



Même son de cloche pour l'Atalanta Bergame - à un but près. La Dea est venue à bout de l'Olympiakos sur le score de 2 à 1, avec un doublé de Djimsiti, après que la formation grecque a ouvert la marque.

Leipzig se contente du nul

Il n'y aura donc pas de relâchement possible au retour pour Bergame. Mais la Lazio, autre grand nom italien, ne peut pas en dire autant puisque le club romain sera contraint de renverser le FC Porto après son revers 1-2 dans cette première manche. Martinez a inscrit les deux buts des Dragons.



Enfin, la Real Sociedad a signé une belle performance en décrochant un score de parité sur la pelouse du RB Leipzig (2-2), qui se frottait encore au PSG il y a deux mois. Un match emballant placé sous le signe de la réussite des joueurs français puisque Robin Le Normand a marqué pour le club basque, tandis que l'inévitable Christopher Nkunku a trouvé le chemin des filets pour la formation allemande.