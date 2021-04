Ligue Europa : Manchester United se qualifie sans forcer

Comme à l'échelon supérieur, il y aura deux représentants anglais dans le dernier carré de l'Europa League. Manchester United et Arsenal ont composté leur ticket sans grande difficulté, ce jeudi soir. Face à Grenade, la formation d'Ole Gunnar Solskjaer s'est rendue la tâche facile grâce à deux têtes bien connues dans l'hexagone : Paul Pogba et Edinson Cavani. Dès la sixième minute de jeu, le Matador a profité d'une remise de la tête parfaite du champion du monde pour marquer à bout portant (1-0, 6e). Placé sur les bons rails, United a ensuite géré, au métier et sans brio, avant de porter l'estocade sur un but contre son camp de Jesus Vallejo (2-0, 90e). Inspiré, Paul Pogba est toutefois sorti à la mi-temps après un coup sur le genou.