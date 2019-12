Ligue Europa : Manchester United facile, Porto dans la douleur

Groupe G : Les Rangers et Porto ont le dernier mot

Dans cette poule, tout était encore possible. Ce sont finalement les deux équipes les mieux placées qui ont décroché leur ticket pour les 16emes de finale. Tenus en échec, à domicile, par les Young Boys, les Rangers ont cédé la première place du groupe à Porto. Le club portugais s’est imposé au bout d’un match un peu fou. Alors qu’ils menaient de deux buts peu après le premier quart d’heure, les Dragons ont finalement été rejoints six minutes plus tard. Tiquinho a redonné un avantage définitif à son équipe, qui a beaucoup souffert en deuxième période. Groupe H : Ludogorets remporte la « finale »

Ludogorets n’a pas tremblé. Ou presque. Alors que l’Espanyol s’était déjà assuré la première place du groupe avant même d’être tenu en échec par le CSKA Moscou (0-0), le club bulgare, lui, s'est accroché à la deuxième. Les joueurs de Razgrad ont tenu bon face à Ferencvaros (1-1), qui aurait décroché la qualification en cas de victoire sur le terrain de leur adversaire du soir. Mais après avoir concédé l’ouverture du score, les Hongrois n’ont trouvé la faille qu’au bout du temps additionnel. Groupe I : La Gantoise et Wolfsburg finissent en beauté

Il n’y avait plus aucun suspense dans cette poule. Mais La Gantoise et Wolfsburg, déjà qualifiés, ont fait le boulot jusqu’au bout. Les Belges ont battu Oleksandriya (2-1) grâce à un doublé de Depoitre, alors que le club allemand s’est payé une jeune équipe de Saint-Etienne (1-0). Groupe J : Mönchengladbach éliminé !

Möchengladbach n’aura pas à jouer sur deux tableaux. Actuel leader de Bundesliga, le Borussia a été renversé, à domicile, par Basaksehir (1-2). Marcus Thuram avait pourtant ouvert le score peu après la demi-heure de jeu, mais l’ancien pensionnaire de Ligue 1 Enzo Crivelli a offert la victoire aux siens, au bout du temps réglementaire. Le club turc fait même coup double puisque le nul de la Roma face à Wolfsberger (2-2) lui a permis de prendre la tête de la poule. La Louve sera elle aussi au rendez-vous des 16emes. Groupe K : Braga et Wolverhampton font le show

Déjà qualifiés, et alors ? Braga et Wolverhampton ont profité de leurs dernières rencontres sans enjeu pour faire le spectacle. Le club portugais en a passé quatre sur le terrain du Slovan Bratislava (2-4) avec un but du prodige Trincao. Les hommes de Nuno Espirito Santo, eux, ont été sans pitié pour le Besiktas (4-0). Diogo Jota a inscrit un triplé en 11 minutes. Groupe L : Manchester United finit en beauté

Manchester United a démontré qu’il était bien le patron du groupe en surclassant l’AZ Alkmaar (4-0). Avec Anthony Martial et quelques jeunes joueurs sur le terrain, les Red Devils ont accéléré lors du second acte. Ashley Young a ouvert le score et Greenwood s’est offert un doublé. Le Partizan a décroché un succès pour du beurre face à Astana (4-1).