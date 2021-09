Ligue Europa : Lyon se fait plaisir contre Brøndby

Deux buts et une passe de décisive de Karl Toko Ekambi ont permis à Lyon de s'imposer aux dépens du club danois de Brondby (3-0), jeudi au Groupama stadium, en match de la 2e journée de Ligue Europa et de prendre une très sérieuse option sur la première place du groupe A. Celle-ci est particulièrement importante : elle octroie directement la qualification en 8e de finale sans passer par des barrages.

Les Lyonnais, vainqueurs de leurs deux premiers matches, sont en tête avec six points soit deux d'avance sur le Sparta Prague, victorieux des Glasgow Rangers, derniers (0 point) et déjà battus par l'OL en ouverture (2-0). Toko Ekambi a donné l'avantage aux Rhodaniens en reprenant de la tête une passe de la tête de Paquetà à la réception d'un centre délivré de la gauche par Thiago Mendes (64).

Il a doublé la marque sept minutes plus tard en reprenant un centre en retrait adressé de l'aile gauche par Rayan Cherki, dévié par le gardien Mads Hermansen, là encore après une ouverture de Thiago Mendes (71). Le Brésilien, qui souffre de la concurrence au milieu depuis le début de saison, a très bien remplacé Bruno Guimaraes, ménagé en vue du derby à Saint-Etienne dimanche. De son côté, Toko Ekambi, dans une bonne dynamique avait déjà égalisé samedi contre Lorient (1-1) et ouvert la marque face aux Rangers, le 16 septembre.

Toko Ekambi au four et au moulin

Ses buts ont validé une large domination de Lyon sur une formation danoise bien organisée en défense mais handicapée offensivement par le forfait de son buteur Mikael Uhre. Ils ont aussi dynamisé les Lyonnais qui ont haussé le rythme dans la dernière demi-heure. Ainsi, un tir de Houssem Aouar a ensuite heurté le poteau (72) avant que ce dernier ne porte le score à 3-0 en reprenant de la tête un centre adressé de l'aile droite par Toko Ekambi (86).

En première période, Lyon aurait déjà pu prendre l'avantage par Xherdan Shaqiri (9), Aouar (20) ou encore avec un tir sur le poteau de Paquetà (27). Thiago Mendes a aussi été dangereux deux fois, sur une reprise de volée arrêtée par Hermansen lequel s'est interposé sur une déviation du Brésilien à la réception d'un corner (29, 38).

Malgré les absences des attaquants Moussa Dembélé, Islam Slimani, des défenseurs Jason Denayer et Jérôme Boateng, blessés, l'OL a bien surmonté cet épisode européen et peut se tourner vers son derby à Saint-Etienne, dimanche. Slimani, Denayer et Boateng ont une chance de revenir alors que l'attaquant Tino Kadewere a fait son retour à la compétition après une indisponibilité de plusieurs semaines.