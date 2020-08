Ligue Europa - Lukaku : " L'inter n'est pas mort"

L'attaquant de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, a promis de se battre après avoir marqué le but contre son camp qui a donné à Séville le titre en Ligue Europa, vendredi lors de la finale perdue (3-2). Pourtant,

Lukaku va revenir plus fort

le match avait débuté de la meilleure façon possible pour lui, étant donné qu'il avait marqué d'une superbe tête au point de penalty pour donner l’avantage aux Nerazzurri.Toutefois, alors que le score était de 2-2, et que la fin du match approchait, il a dévié le ciseau de Diego Carlos dans son propre filet, donnant à l'équipe espagnole l'avantage dont elle avait besoin pour sceller la victoire.. Cette année, en tant qu’équipe, nous avons beaucoup grandi ensemble et c’est un honneur de représenter un club que j’aime depuis que je suis enfant", a-t-il indiqué sur son compte Twitter.Il y a une unité et nous allons [dans] la bonne direction. Aux fans, je tiens à dire merci pour leur soutien à chaque match à domicile ou à l'extérieur. Je vous aime. J'apprécie les messages que j'ai reçus. Nous serons de retour", a écrit le buteur belge, auteur de 23 réalisations en 36 matchs de Serie A cette saison.