Jeudi dernier, une scène a fait le tour du monde. Celle de Marko Dmitrovic obligé de se défendre face à un supporter du PSV à l’occasion de la confrontation retour entre la formation néerlandais et le FC Séville. Selon les informations du journal anglais The Athletic, l’UEFA devrait ouvrir une enquête sur cet acte. Le joueur âgé de 31 ans souffre d’une ecchymose au cou.

Une blessure qui aurait pu être beaucoup plus grave si ce dernier n’avait pas maîtrisé son agresseur. "Je n'ai jamais rien vu comme ça. Je vais me taire pour ne pas dire ce que j'aimerais vraiment faire à ce moment-là. Ce type voulait me faire du mal, c'est dommage que quelque chose comme ça se produise sur un terrain de football. L'UEFA doit intervenir" avait-il souhaité après la rencontre dans des propos rapportés par nos confrères de Movistar +. Une demande qui devrait être entendue par l'UEFA.