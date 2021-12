Ligue Europa : Le Spartak et Naples passent, la Real Sociedad aussi

Dans le groupe C, où les quatre clubs (Leicester, Naples, Spartak, Legia Varsovie) pouvaient encore croire à la qualification, ce sont finalement le Spartak (victoire 1-0 contre le Legia) et les Napolitains qui ont validé leur ticket. Leicester est reversé en Ligue Europa Conférence. Les Russes, premiers du groupe avec 10 points, sont directement qualifiés pour les huitièmes au contraire de Naples qui devra passer par la case barrages, en compagnie des autres clubs qui ont terminé deuxième de leur groupe et des reversés de la Ligue des champions. Les hommes de Luciano Spalletti ont bataillé pour finalement faire tomber Leicester (3-2), venue en Italie sans sept joueurs, dont certains touchés par le Covid-19, mais premier avant le coup d'envoi. Une réalisation d'Adam Ounas (4e) et un doublé d'Elif Elmas (24e, 53e) ont offert le succès aux Italiens, alors que Jonny Evans (27e) et Kiernan Dewsbury-Hall (33e) avaient permis aux "Foxes" de revenir.

De son côté, le Spartak Moscou l'a emporté grâce à l'unique but de Zelimkhan Bakaev (17e). Dans le Groupe B, la Real Sociedad a assuré la deuxième place derrière Monaco en s'imposant largement 3-0 sur le PSV Eindhoven grâce notamment à un doublé d'Oyarzabal et une réalisation en fin de rencontre de Sorloth. Monaco, déjà qualifié, a décroché le nul sur la pelouse de Sturm Graz (1-1). Dans le groupe D, Francfort, déjà qualifié, et Fenerbahce se sont quittés sur un nul (1-1) alors que l'Olympiakos s'est incliné contre le Royal Antwerp (1-0). Enfin dans le groupe A, Lyon, premier, termine sur un nul contre les Glasgow Rangers, deuxième (1-1). Le Sparta Prague a battu Brondby 2-0.