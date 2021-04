Ligue Europa - Le hold-up de la Roma à Amsterdam !

Dominer n'est pas gagner. L'Ajax Amsterdam a vérifié l'adage en concédant une cruelle défaite 2 à 1 face à l'AS Rome, jeudi soir à l'Arena Johan Cruyff en quart de finale aller de la Ligue Europa. Les Amstellodamois avaient pris l'avantage peu avant la pause (39e) sur une reprise de Davy Klaassen bien servi par Dusan Tadic. Le 23e but, toutes compétitions confondues, pour le Néerlandais cette saison. Mais si l'équipe coachée par Erik ten Hag, dominatrice, est ensuite passée tout près du 2-0 (un penalty manqué par Tadic à la 53e min) elle concédait dans la foulée un but signé Lorenzo Pellegrini sur coup franc (1-1, 57e).

A la conclusion d'une nouvelle phase arrêtée, le Brésilien Ibanez donnait un avantage définitif aux hommes de Paulo Fonseca (1-2, 87e). Ce duel a opposé deux équipes décimées. Dernier représentant italien sur la scène européenne, le club romain devait se passer d'Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling et Stephan El Shaarawy, tous blessés. L'Ajax alignait de son côté son troisième gardien Kjell Scherpen, en l'absence d'André Onana (suspendu pour dopage) et de Maarten Stekelenburg (blessé). Le défenseur Daley Blind (blessé) et l'attaquant Sébastien Haller (non-qualifié), manquaient aussi à l'appel.

L’Ajax restait sur 24 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, soit la série la plus longue d’invincibilité du club depuis l’historique cuvée 1995 marquée par son ultime sacre en C1. Rome y a donc mis fin, prenant par la même occasion une belle option pour les demi-finales de cette Ligue Europa.

Quarts de finale aller :

Ajax Amsterdam - AS Roma : 1-2

Arsenal - Slavia Prague : 1-1

Dinamo Zagreb - Villarreal : 0-1

Grenade - Manchester United : 0-2