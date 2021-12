Ligue Europa : Kovac dresse un bilan positif

Kovac veut "créer la surprise" face au PSG



1 - C'est la 1ère fois que Monaco achève une phase de groupes en compétition européenne sans perdre le moindre match (3 victoires, 3 nuls). Invaincu. #STUASM pic.twitter.com/C7NDWX4oBC

— OptaJean (@OptaJean) December 9, 2021

Ce jeudi soir, l'AS Monaco a concédé un match nul sur la pelouse du Sturm Graz pour son dernier match européen de l'année en Ligue Europa (1-1). Déjà qualifié pour les huitièmes de finales de la compétition, en mars prochain, le club princier a d'abord été mené au score suite au but inscrit par Jakob Jantscher (7ème). Toutefois, il a pu obtenir un score de parité grâce à l'égalisation, œuvre de Kevin Volland, peu avant la pause (30ème).En conférence de presse, Niko Kovac s'est montré heureux du parcours réalisé par ses joueurs. "J'ai changé trois joueurs (Ben Yedder, Tchouaméni, Caio Henrique) dès la mi-temps car cela n'avait pas de sens de leur donner 90 minutes. Ils ont eu les 45 minutes dont ils avaient besoin en prévision du match de dimanche contre Paris. C'est la première fois que certains joueurs évoluaient ensemble, on n'était pas au plus haut niveau, mais ce n'est pas si facile de jouer une première fois à ce moment de la saison. Je suis satisfait de l'attitude des jeunes, toutes les minutes de jeu comptent., a-t-il assuré en conférence de presse dans des propos retranscrits par L'Equipe.Invaincu depuis 8 matchs toutes compétitions confondues (3 victoires, 5 matchs nuls), Monaco ira défier le PSG dimanche au Parc des Princes pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1 (20h45) avec ambition selon Kovac. "Fofana, Maripan et Nübel reviennent, et on n'a pas eu de blessures ce soir. Le PSG s'est reposé mais ce n'est pas un problème."