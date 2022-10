Ligue Europa (phase de poules) - Tous les résultats

Manchester United a beau souffler le chaud et le froid cette saison, tous les regards étaient braqués sur Old Trafford, ce jeudi soir, où l'écurie britannique accueillait l'Omonia Nicosie, une semaine après avoir récolté un succès rocambolesque contre cette modeste formation. Les hommes d'Erik Ten Hag ont remis cela en signant une nouvelle victoire contre la lanterne rouge de groupe. Un succès sur la plus petite des marges grâce à un but tardif de McTominay (1-0). Cristiano Ronaldo n'a donc pas trouvé le chemin des filets.Dans l'autre match de cette poule E, la Real Sociedad, leader, a conforté son fauteuil en s'imposant contre le Sheriff Tiraspol (3-0), tandis que la Lazio Rome a été tenue en échec face à Sturm Graz dans le groupe F (2-2).

Groupe A :

Bodo/Glimt - Arsenal : 0-1

PSV - Zurich : 5-0

Groupe B :

Dynamo Kiev - Rennes : 0-1

AEK Larnaca - Fenerbahçe : 1-2

Groupe C :

Betis Séville - AS Roma : 1-1

Ludogorets - HJK : 3-0

Groupe D :

Union St Gilloise - Braga : 3-3

Union Berlin - Malmö : 1-0

Groupe E :

Manchester United - Omonia : 1-0

Real Sociedad - Sheriff Tiraspol : 3-0

Groupe F :

Feyenoord - Midtjylland : 2-2

Lazio - Strum Graz : 2-2

Groupe G :

Nantes - Fribourg : 0-4

Qarabag - Olympiakos : 0-0

Groupe H :

Trabzonspor - Monaco : 4-0



Ferencvaros - Étoile Rouge : 2-1