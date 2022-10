C'est avec l'idée de confirmer son net regain de forme que le Stade Rennais accueillait le Dynamo Kiev, ce jeudi soir. Et que l'on ne s'y trompe pas, si ce match opposait le club breton à la lanterne rouge de son groupe dans ce premier tour, l'affiche avait un caractère prestigieux, eu égard du contexte du moment pour l'Ukraine, et de l'expérience de ce club sur la scène européenne.

Doué délivre Rennes

Bruno Genesio avait annoncé la couleur dès cette semaine, affichant clairement sa volonté de procéder à une large rotation au cœur d'un calendrier infernal qui imposera un match tous les 3 jours jusqu'à la trêve du Mondial. Malgré cela, les Rennais n'ont pas déçu. Déterminés, inspirés, sérieux et appliqués, ils ont récolté un précieux succès qui leur permet d'envisager la suite avec sérénité.



Rennes a plutôt bien géré ce rapport de force qui n'a pas manqué de suspense. Les locaux ont été récompensés de leur bonne entame de match par un but assez rapide de Terrier, servi par Gouiri (1-0, 23e). Mais le Dynamo a réagi dans la foulée par Tsygankov, buteur en deux temps suite à un magnifique mouvement collectif (1-1, 32e). L'étau s'est alors resserré après le repos pour les Rennais, mais le jeune et bien-nommé Doué a fait basculer le match dans les dernières secondes en trouvant le chemin des filets suite à un bon pressing (2-1, 89e). Le contrat est rempli pour les Rennais.