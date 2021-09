Ligue Europa (J2) : L'OL facile

🔚 Victoire 3 buts à 0 de l'OL !

Dominateurs durant tout le match, nos Lyonnais ont fait sauter le verrou danois en seconde période pour glaner les 3 points et conforter la première place du groupe ! 🔥🔴🔵



RDV dimanche maintenant pour le Derby ! 👊



3-0 #OLBIF #UEL pic.twitter.com/cc0IE0TLYS



— Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2021

Avec six points au compteur et un fauteuil de leader de sa poule, l'Olympique Lyonnais a parfaitement lancé sa campagne européenne. Le club rhodanien a signé un deuxième succès de rang, ce jeudi, en dominant nettement les Danois de Bröndby (3-0). Et si l'équipe de Peter Bosz a montré sa supériorité technique assez tôt dans ce match, elle a dû attendre le second acte pour forcer le verrou adverse.L'international camerounais a signé un doublé, d'abord en débloquant la situation peu après l'heure de jeu (1-0, 64e), puis en doublant la mise moins de dix minutes plus tard (2-0, 71e). Buteur opportuniste, l'ancien Sochalien a ensuite endossé le costume de passeur en servant Aouar pour le but du 3-0 en fin de match (86e). Le score n'a plus évolué. Le contrat est rempli avec mention pour l'OL.