Certaines équipes ont eu plus de mal que d'autres au moment de reprendre la compétition après le confinement. Getafe fait partie de ces formations qui n'ont pas réussi à retrouver leur niveau après la longue interruption du championnat. Bien parti pour vivre une saison historique, le club de la banlieue de Madrid a vécu une fin de parcours catastrophique. Geta n'a gagné que trois de ses 17 matchs joués depuis le 15 février. Une mauvaise série qui a coûté très cher. Le club qui était sur le podium de la Liga à la 24eme journée ne sera pas européen l'an prochain. Les hommes de Pepe Bordalas ont terminé à la huitième place, la première qui n'est pas qualificative pour une compétition continentale. Une terrible désillusion.



Quand le championnat a repris à la mi-juin, Getafe était encore en course pour une qualification inédite en Ligue des Champions. Le match de reprise était contre Grenade, une formation qui était cinq places derrière avec huit points de moins à ce moment-là. Onze matchs plus tard, le Geta a laissé le promu se qualifier pour les tours préliminaires de Ligue Europa en terminant deux points derrière lui. Une chute interminable qui doit être stoppée dès ce mercredi contre l'Inter.

La fin d'une époque pour Getafe ?



C'est peut-être la dernière soirée européenne de Getafe avant un bout de temps. En cas d'élimination, tous les efforts réalisés cette saison auront été vains. L'exploit réalisé contre l'Ajax Amsterdam au tour précédent aurait pu être l'élément fondateur d'une belle aventure. Il pourrait finalement être le dernier motif de satisfaction d'une saison terminée dans l'anonymat.



La non-qualification européenne pourrait laisser des traces. Le groupe azulones qui a tant fait rêver pourrait être démantelé. Marc Cucurella, Djene ou Damian Suarez sont déjà suivis par des grands clubs étrangers. Pepe Bordalas, l'homme qui a fait des miracles à la tête de Getafe, pourrait aussi s'en aller. Il a déjà été sondé par les dirigeants de Valence et des propositions pourraient être de plus en plus fréquentes. La succession de contre-performances pourrait aussi précipiter la fin d'une philosophie. Ces dernières semaines, les limites d'un système qui laisse la possession à l'adversaire ont été évidentes. La preuve que les conséquences du confinement peuvent être terribles sur le long terme.

Grosse bagarre à la fin du match entre Villarreal et Getafe :