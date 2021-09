Ligue Europa : Galatasaray, un monument en difficulté

Fin septembre, Galatasaray se cherche encore. Alors que la formation turque se déplace ce jeudi à l'Orange Vélodrome pour défier l'Olympique de Marseille pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa (21h), les joueurs de Fatih Terim arrivent avec le plein de doutes dans le sud de la France. Il faut dire que pour le moment, les coéquipiers de l'ancien Grenoblois Sofiane Feghouli ne réalisent pas un très bon début de saison en Süper Lig. Après sept journées, l'équipe stambouliote pointe actuellement au 10eme rang avec 11 points (trois victoires, deux nuls et deux défaites), sans pour autant être larguée, le leader Fenerbahce étant à cinq longueurs.



Galatasaray freiné dans son élan



Cependant, Galatasaray a du mal à convaincre cette saison. Rapidement éliminé lors des qualifications pour la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven (5-1, 1-2), le club recordman de titres en Turquie avait alors bien rattrapé le coup courant août. Mais, depuis la trêve internationale de début septembre, les Cimbom tournent au ralenti avec seulement deux victoires étriquées lors des cinq derniers matchs. En effet, les partenaires du Français Sacha Boey s'en sont remis à une grossière erreur de Thomas Strakosha pour dominer la Lazio Rome (1-0), lors de la 1ere journée de Ligue Europa, et ont dû s'employer le week-end dernier pour venir à bout de Goztepe (2-1), une formation actuellement 18eme de Süper Lig.



Terim prudent avant d'affronter l'OM



C'est donc une équipe en manque de confiance actuellement et qui semble en transition cette année qui se présentera face à l'OM ce jeudi. Mais, entre la belle ambiance promise dans l'antre phocéenne et l'importance de ce rendez-vous, les joueurs de Jorge Sampaoli devront se méfier de Galatasaray, qui disposent de quelques éléments précieux comme Fernando Muslera ou encore Patrick van Aanholt. « Ils ont des bons joueurs, c'est l'une des meilleures formations du championnat de France. Si on ne fait pas attention, sur une perte de concentration, Marseille peut nous punir. Nous respectons beaucoup cette équipe de l'OM », a pour sa part déclaré avec beaucoup de prudence Terim, en conférence de presse.