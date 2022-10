Ligue Europa Conférence (J4) : Nice sombre face à Slovacko

📊 Le classement avant les 2 dernières journées de la phase de poules.#OGCNice #OGCNFCS pic.twitter.com/i1A2p0io0E

— OGC Nice (@ogcnice) October 13, 2022

Le FC Slovacko n’a pas tenu longtemps jeudi soir en cédant avant le quart d’heure de jeu. La frappe de Diop, détournée par Danicek, trompait Nguyen de manière inéluctable (1-0, 14e). Le gardien tchèque maintenait ensuite les siens en vie en s’opposant coup sur coup à Pépé et Lotomba (33e) puis Delort (37e). Les derniers vainqueurs de la Coupe de la République tchèque n’avaient même pas droit à des miettes. Contraste avec la suite.La seconde période a vu un début de rébellion du Slovacko, symbolisé par l’occasion de Tomic (53e) et l’incroyable raté de Doski (58e). Entre temps, Nguyen brillait à nouveau sur un coup-franc puissant de Delort en direction de la lucarne (55e). Le mauvais choix de Lemina sur un contre niçois occasionnait peu après la blessure du buteur, Diop, et l’entrée de Laborde (63e). Le début des problèmes. Incapable de cadenasser le ballon, bousculé par l’adversaire, le Gym était repris par le tir de Tomic (1-1, 75e) avant l’expulsion, il est vrai assez sévère, de Todibo pour une faute sur un Kadlec filant en duel avec Schmeichel (85e).Le coup-franc qui en découlait se transformait en double peine. Reinberk profitait d’un mur niçois friable et créait la sensation de ce jeudi soir à Nice (1-2, 86e). Favre et ses joueurs n’ont pas réussi à enchaîner un troisième succès de rang. Il leur faudra encore quelques efforts pour franchir la phase de poules.