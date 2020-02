Ligue Europa : Calvin Stengs, la future perle batave

Petit à petit, les Pays-Bas retrouvent une nouvelle génération dorée. Si Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong en sont les parfaits ambassadeurs, d’autres jeunes pousses néerlandaises pointent dernièrement le bout de leur nez. C’est notamment le cas de Calvin Stengs, le gaucher de 21 ans qui évolue principalement ailier droit dans son club de l’AZ Alkmaar. Formé là-bas, le natif d’Amsterdam est en train d’exploser depuis maintenant bientôt deux saisons, après avoir été retardé par une rupture des ligaments croisés en août 2017.

Un coup de mou après les Oranjes

Absent pendant plus d’un an mais de retour fin 2018, Stengs avait alors signé une saison pleine de promesses avec trois buts et quatre passes décisives en 21 rencontres d’Eredivisie. Cette saison, le Néerlandais est reparti sur des bases très élevées avec cinq réalisations et huit passes en 23 matchs avec l’AZ Alkmaar. Des performances qui lui ont valu d’être appelé par Ronald Koeman, le sélectionneur des Oranjes, en novembre dernier.



Contre l’Estonie (5-0) à la Johan Cruyff Arena, le local de l’étape avait alors disputé tout le match, sans pour autant se montrer décisif. Malheureusement pour lui, le protégé de Mino Raiola semble depuis subir un coup de mou. En effet, il n’a depuis marqué qu’un but avec son club. Un chiffre qui a fait réagir au Pays-Bas. « Quand nous avons vu cette stat, j’ai vraiment pensé que j’avais fait une erreur dans la précipitation… », expliquait récemment Kenneth Pérez, l’ancien attaquant danois devenu consultant.

Le Barça et l’Ajax suivent Stengs

Face à cette période de moins bien, « Stengs doit travailler, parce que quand tu vois ça… Ce ne sont pas des bons chiffres », complétait Ronald de Boer. Malgré cela, l’ailier droit, qui est estimé à 20 millions d’euros, conserve une belle cote sur le marché des transferts. Dernièrement, le FC Barcelone le suit avec attention, alors que l’Ajax Amsterdam aimerait en faire le successeur de Hakim Ziyech, qui rejoindra Chelsea l’été prochain. Mais, avant de penser à son futur, Stengs va devoir se montrer à nouveau décisif avec l’AZ Alkmaar. Ce jeudi, son club aura en effet bien besoin de lui pour éliminer Linz en Autriche, après le match nul (1-1) à l’aller.