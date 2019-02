"La Ligue Europa a fait partie des critères." Il est venu pour ça: Hatem Ben Arfa avait, dès sa première conférence de presse à son arrivée à Rennes, pointé la Coupe d’Europe comme l’un des paramètres décisifs dans sa décision de rejoindre la Bretagne en début de saison. Autant dire que le rendez-vous du jour, inédit avec une première apparition en seizième de finale de la Ligue Europa, se pose là pour celui qui a évolué dans des sphères plus élevées encore au cours de sa chaotique carrière.

Face au Betis Séville, attendu ce jeudi (18h55) dans un Roazhon Park sans doute à guichets fermés – un record d’affluence pourrait être établi… - Ben Arfa devrait se sentir inspiré par les effluves des grandes soirées européennes. Même si on est encore loin du grand frisson de la C1. L’ancien Parisien, qui court depuis le début de la saison après sa meilleure forme sur un plan physique toujours incertain encore aujourd’hui, était censé d’ailleurs être programmé pour le printemps, révélait la semaine dernière son ancien entraîneur Sabri Lamouchi avec lequel le courant n’est, semble-t-il, jamais vraiment passé…

"Le plus important, ce n'est pas lui" (Létang)

Son successeur sur le banc rennais, Julien Stéphan, qui surfe sur un début de carrière très prometteur (10 victoires, 3 nuls, 2 défaites), sait visiblement mieux tirer profit de « HBA ». Comme en atteste, malgré ses intermittences, sa contribution décisive dimanche face à l’ASSE (3-0) avec un sixième but sur penalty et quelques fulgurances, dont il a le secret comme cette frappe sèche sur le poteau.

"Je vois quelqu’un de très épanoui au quotidien, quelqu’un d’heureux sur le terrain, expliquait Stéphan la semaine dernière. Il ne faut pas oublier que cela faisait plus de deux ans qu’il n’avait pas enchaîné autant de matches consécutifs dans une période aussi courte. Il retrouve ce plaisir de jouer, de s’entraîner, d’enchaîner les rencontres. C’est un élément positif pour nous."



Oui, mais de là à croire que Ben Arfa bénéficie d’une carte blanche sans contrepartie de la part de son jeune coach serait une erreur. "Il y a un compromis à trouver entre lui laisser une certaine forme de liberté sur le terrain et que ça puisse aussi fonctionner dans un cadre collectif, précise le technicien rennais. Je ne peux pas concevoir le foot sans un cadre collectif bien clair et bien établi. C’est aussi à lui de rendre certaines choses dans son investissement, dans son volume, dans ses courses, pour qu’il puisse bien fonctionner avec ses partenaires." Une cadre que sait tout autant poser son président Olivier Létang, qui a pratiqué Ben Arfa à Paris...

Personne ne serait irremplaçable à Rennes, privé face aux Sévillans de plusieurs atouts offensifs (*), pas même Ben Arfa : "Le plus important, ce n’est pas lui, c’est le collectif, tranche le dirigeant, invité du Late Football Club sur Canal+ Sport à la veille du rendez-vous européen. Hatem est un joueur qui a du génie, mais qui ne pourra s’exprimer que s’il est soutenu par le collectif. On doit avoir de la cohésion, de l’ambition, de la qualité." Un credo qui vaut aussi pour l’avenir de Ben Arfa sous le maillot rennais, une question qui n’est pas d’actualité: "Garder Hatem la saison prochaine ? On n’est pas dans le trading de joueurs."

----------------------------------

(*) Jordan Siebatcheu et Benjamin Bourigeaud ont été contraints au forfait pour ce match aller